Контрольный матч

Португалия – Хорватия – 1:2

Голы: Жота, 48 – Модрич, 8 (с пенальти), Будимир, 56

"Товарищеская игра не может заменить официальную. Цель этой встречи с Хорватией заключается в индивидуальной подготовке игроков к чемпионату Европы. Но я рад, что мы пропустили два мяча в контрольном матче с Финляндией, а не на Евро", – отмечал перед этой игрой главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес. В Оэйраше его подопечные снова пропустили дважды, но на сей раз победить не смогли – впервые в своей истории "клетчатые" одолели Португалию. С восьмой попытки.

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Уже на восьмой минуте Лука Модрич реализовал пенальти за фол Витиньи против Ковачича - вратарь хозяев Кошта угадал направление полёта мяча, но справиться с ударом от полузащитника Реала не сумел. Так Модрич отпраздновал юбилей своего голевого дебюта в составе сборной Хорватии – это случилось ровно 16 лет назад, во время матча с Австрией на Евро.

Хозяева владели мячом, но это владение было "стерильным". Хорватия, в свою очередь, постоянно контратаковала - и эти контратаки были очень опасными. Команда Мартинеса за весь первый тайм лишь раз была близка к голу, но Йошко Гвардиол спас свою команду в отчаянном подкате. Вообще защитник Манчестер Сити стал лучшим игроком этой встречи.

В перерыве Мартинес выпустил на поле Диогу Жоту – и форвард Ливерпуля сравнял счёт спустя две минуты после появления на поле. Шутало оставил португальца одного... Однако Хорватия не расклеилась, а очень даже наоборот. На 56-й минуте один из лучших бомбардиров Ла Лиги этого сезона Анте Будимир эффектно сыграл на добивании после дальнего удара Пашалича и последующего сэйва Кошты в перекладину. Этот гол стал для Будимира третьим в 21-м матче за "клетчатых".

Концовка встречи прошла в обоюдоострых атаках, но зрители на стадионе Жамор голов больше не увидели. Во время замены болельщики проводили Луку Модрича стоячей овацией.