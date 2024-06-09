Нападающий Хетафе Борха Майораль попал в сферу интересов Барселоны. Как информируют AS и Mundo Deportivo, каталонский клуб видит в форварде замену Витору Роке – "блаугранас" ищут нападающего, который способен подменить Роберта Левандовски без потери качества.

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Контракт Майораля с Хетафе рассчитан до лета 2027 года, он зарабатывает 4,7 млн евро. Это – самая высокая зарплата в клубе. Сообщается, что Барселона уже связалась с представителями игрока с целью выяснить, заинтересован ли Борха в этом трансфере. Он является воспитанником Реала и находился на контракте столичной команды целых 7 лет, во время которых успел поиграть в аренде за Вольфсбург, Леванте и Рому.

В сезоне 2023/24 Майораль забил 17 голов в Ла Лиге, но в начале марта получил серьёзную травму и выбыл до конца сезона. Он пропустит Евро-2024.

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