У босса житомирского клуба есть традиция – каждый сезон выбирать лучшего игрока по собственной версии.

Звезда Полесья выпустил трек о клубе – игрок пропустил весеннюю часть сезона из-за травмы

В прошлом году награду забрал Филипп Будковский, а на этот раз Буткевич отметил Бени Макуана. Конголезец получил в подарок блестящий перстень. В Житомире явно вдохновляются стилем ведущих североамериканских лиг – НБА, НХЛ и тому подобное.

Напомним, год назад Полесье приобрело Макуана у Монпелье за 250 тысяч евро. Быстроногий форвард сразу адаптировался к чемпионату Украины – 20 матчей, 4 гола и 3 ассиста. Впрочем, в конце февраля коноголезец получил тяжелую травму и досрочно завершил сезон.

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