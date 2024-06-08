Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров окончательно определился со списком игроков, которых возьмёт с собой на Евро-2024. Самыми представительными клубами в заявке сборной Украины стали Динамо и Шахтёр - они "делегировали" на чемпионат Европы по шесть футболистов.

Польша обыграла Украину вторым составом – клоунада в обороне как подарок с неба, 3 потери из-за травм, гол "украинца"

Заявка сборной Украины на Евро-2024:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Анатолий Трубин (Бенфика), Андрей Лунин (Реал);

Защитники: Николай Матвиенко (Шахтёр), Юхим Конопля (Шахтёр), Валерий Бондарь (Шахтёр), Александр Тимчик (Динамо), Виталий Миколенко (Эвертон), Илья Забарный (Борнмут), Александр Сваток (СК Днепр-1), Максим Таловеров (ЛАСК), Богдан Михайличенко (Полесье);

Полузащитники: Андрей Ярмоленко (Динамо), Николай Шапаренко (Динамо), Владимир Бражко (Динамо), Тарас Степаненко (Шахтёр), Александр Зубков (Шахтёр), Георгий Судаков (Шахтёр), Александр Зинченко (Арсенал), Виктор Цыганков (Жирона), Михаил Мудрик (Челси), Сергей Сидорчук (Вестерло), Руслан Малиновский (Дженоа);

Нападающие: Артём Довбик (Жирона), Роман Яремчук (Валенсия), Владислав Ванат (Динамо).