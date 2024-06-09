Украина и мир

Сборная Украины за 5 минут оформила уверенную победу на турнире-подготовке к Олимпиаде – Ротань с 9:0 мчится в финал

Звезда Динамо Владислав Ванат может поехать в кризисный топ-клуб вместо Довбика – разборки с россиянами стали показательным моментом. Также киевляне согласовали трансфер легионера на проблемную позицию.

Шахтер может оформить нетипичный трансфер бразильца – он имеет всего 42 минуты во взрослом футболе.

В Германии задержан террорист, которому инкриминируют подготовку теракта на Евро-2024.

Товарищеские матчи перед Евро-2024

Хорватия впервые в истории победила Португалию – стадион проводил Модрича стоячей овацией.

Бельгия провела последний матч перед группой Евро с Украиной – легкий разгром бывших игроков УПЛ.

Испания разгромила Северную Ирландию с дебютным голом Педри.

Контрольные матчи: Кулусевски сломал нос сербскому защитнику, Австрия провела репетицию без капитана – "виноват" Реал.