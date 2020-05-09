"Я не уважаю его и никогда не буду": экс-игрок Ювентуса жестко ответил Кьеллини

Хавбек Фелипе Мело не стерпел критики от своего бывшего одноклубника Джорджо Кьеллини, который назвал бразильца "худшим из худших".

"Прежде всего, было бы интересно узнать, о каких эпизодах он говорит. Когда я был в Турине, то у меня не было пренебрежения ни к одному человеку: моих товарищей по команде, менеджеров, Ювентусу в целом. Однако теперь я не уважаю его и никогда не буду.

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Он говорит, что Балотелли нужно дать пощечину, и я худший из худших, потому что он всегда рисковал дракой из-за меня? Ну, он всегда заботился о себе. Извините, но слишком легко говорить плохо о других в книге. Возможно, этот защитник все еще злится на меня, потому что, когда я отправился в Галатасарай, мы выбили их из Лиги чемпионов. Возможно, это потому, что Интер в свое время выиграл все, а я интериста.

Еще одна вещь, которая приходит в голову: мы победили Италию со счетом 3:0 в Кубке конфедераций 2009 года, и затем мы выиграли его. Возможно, поэтому он мучает себя. К тому же, на международном уровне он ничего не выиграл. В конце концов, говорить некоторые вещи – непрофессионально. Это неуважение. Я остановлюсь здесь и больше ничего не добавлю – определенные вещи должны остаться в раздевалках", – заявил Мело в комментарии Gazzetta dello Sport.

Напомним, брутальный бразилец выступал за Ювентус с 2009 по 2011 годы, однако не добыл с туринцами ни одного трофея.

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