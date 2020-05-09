"Я не поважаю його і ніколи не буду": екс-гравець Ювентуса жорстко відповів К'єлліні

Хавбек Феліпе Мело не стерпів критики від свого колишнього одноклубника Джорджо К'єлліні, який назвав бразильця "найгіршим з найгірших".

"Передусім було б цікаво дізнатися, про які епізоди він говорить. Коли я був в Турині, то не мав зневаги до жодної людини: моїх товаришів по команді, менеджерів, Ювентуса в цілому. Однак тепер я не поважаю його і ніколи не буду.

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Він каже, що Балотеллі потрібно дати ляпаса, і що я найгірший з найгірших, тому що він завжди ризикував бійкою через мене? Ну, він завжди турбувався про себе. Вибачте, але занадто легко говорити погано про інших у книзі. Можливо, цей захисник все ще злиться на мене, тому що, коли я відправився в Галатасарай, ми вибили їх з Ліги чемпіонів. Можливо, це тому, що Інтер свого часу виграв все, а я інтеріста.

Ще одна річ, яка спадає на думку: ми перемогли Італію з рахунком 3:0 в Кубку конфедерацій 2009 року, і потім ми виграли його. Можливо, тому він мучить себе. До того ж, на міжнародному рівні він нічого не виграв. Зрештою, говорити деякі речі – непрофесійно. Це неповага. Я зупинюся тут і більше нічого не додам – ​​певні речі повинні залишитися в роздягальнях", – заявив Мело в коментарі Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, брутальний бразилець виступав за Ювентус з 2009 по 2011 роки, однак не здобув з туринцями жодного трофея.

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