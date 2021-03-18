Вратарь "горняков" Анатолий Трубин рассказал, как относится к тому, что в Италии его называют "украинским Доннаруммой".

"На меня это не влияет. Доннарумма – это Доннарумма, Трубин – это Трубин.

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Я – не украинский Доннарумма, я не кто иной, как украинский Трубин", – сказал Трубин в комментарии итальянскому изданию TMW.

Напомним, 19-летний кипер является воспитанником "горняков", а этой кампании ему удалось вытеснить Андрея Пятова из основного состава. В текущем сезоне Трубин провел за Шахтер 21 матч, 11 из которых отстоял на ноль. В остальных пропустил 19 мячей. Transfermarkt оценивает голкипера в 7 млн евро.

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