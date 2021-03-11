Ассистент директора по футболу Шахтера Карло Николини, который в свое время работал в донецком клубе тренером по физподготовке, поделился мыслями относительно голкипера "горняков" Анатолия Трубин.

"Удивился ли бы я, если бы на Трубина нацелился Милан? Вовсе нет, поскольку по Анатолию мы уже получили предложения и не только от итальянских команд.

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Два из них поступило от итальянских клубов, но это не был Милан. Мы их отклонили, потому что предлагали даже не половину того, сколько может стоить Трубин, как мы думаем.

Трубина можно оценить, учитывая, что это очень молодой вратарь с опытом игры в Лиге чемпионов и Лиге Европы, который выступает на высоком уровне в чемпионате, а также он игрок сборной", – сказал Николини в комментарии изданию TMW.

Напомним, 19-летний кипер является воспитанником "горняков", а в этой кампании ему удалось вытеснить Андрея Пятова из основного состава. В текущем сезоне Трубин провел за Шахтер 19 матчей, 10 из которых отстоял на ноль. В остальных пропустил 16 мячей. Transfermarkt оценивает голкипера в 7 млн ​​евро.

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