Воротар "гірників" Анатолій Трубін розповів, як ставиться до того, що в Італії його називають "українським Доннаруммою".

"На мене це не впливає. Доннарумма – це Доннарумма, Трубін – це Трубін.

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Я – не український Доннарумма, я не хто інший, як український Трубін", – сказав Трубін у коментарі італійському виданню TMW.

Нагадаємо, 19-річний кіпер є вихованцем "гірників", а цієї кампанії йому вдалось витіснити Андрія Пятова з основного складу. У поточному сезоні Трубін провів за Шахтар 21 матч, 11 з яких відстояв на нуль. У решті пропустив 19 м'ячів. Transfermarkt оцінює голкіпера у 7 млн євро.

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