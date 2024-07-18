Малком официально стал игроком Барселоны

Барселона оформила свой третий летний трансфер.

Каталонский клуб объявил о подписании бразильского вингера Бордо Малкома. Соглашение рассчитано на 5 лет, информирует официальный сайт Барселоны.

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Малком обошелся Барселоне в 41 млн евро. Кроме этого, Бордо сможет получить еще 1 млн евро в виде бонусов.

21-летний бразилец прибудет в столицу Каталонии сегодня вечером, а завтра, 25 июля, подпишет контракт с "блаугранас". После этого Малком сразу отправится с Барсой в североамериканское турне.

Напомним, что Малком был очень близок к переходу в Рому. Римский клуб уже даже объявил о договоренности с Бордо по трансферу бразильца, однако Барселона в последний момент сумела перехватить игрока.

Малком стал третьим летним новичком Барселоны после Артура и Лангле.