Еще один украинец продолжит карьеру в турецкой Суперлиге.

Газиантеп подписал украинского полузащитника Владислава Кобылянского, сообщает официальный сайт турецкого клуба.

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Соглашение с 19-летним хавбеком рассчитано на 5 лет.

Напомним, Кобылянский – воспитанник Шахтера. В Академии донецкого клуба находился с 2009 года. В прошлом сезоне выступал за команду "горняков" U-19. Всего за "оранжево-черных" провел 82 матча в ДЮФЛ. Чемпион Украины U-14 (2016) и U-17 (2019). Лучший полузащитник сезона-2018/19.

В октябре 2020 года покинул Шахтер и поехал на учебу в Газиантеп, где смог зарекомендовать себя с лучшей стороны и получить профессиональный контракт.

К слову, Газиантеп по итогам сезон занял в турнирной таблице Суперлиги девятую строчку.

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