"Я храню еще большие планы относительно своей карьеры. Знаю, что перешел в команду с великолепными игроками, где все переполнены желанием выигрывать матчи и трофеи. Это культовый клуб, и я не мог отказать.

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Пообщавшись с менеджером, я вижу, сколько прогресса было достигнуто за последние несколько сезонов, и теперь я присоединяюсь к коллективу, который готов играть на самом высоком уровне.

Я хочу внести свой вклад, и я буду работать, чтобы стать частью славной истории этого клуба", – цитирует Варана официальный сайт Юнайтед.

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