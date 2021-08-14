"Я зберігаю ще великі плани щодо своєї кар'єри. Знаю, що перейшов у команду з чудовими гравцями, де всі переповнені бажанням вигравати матчі та трофеї. Це культовий клуб, і я не міг відмовити.

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Поспілкувавшись з менеджером, я бачу, скільки прогресу було досягнуто за останні кілька сезонів, і тепер я приєднуюсь до колективу, який готовий грати на найвищому рівні.

Я хочу зробити свій внесок, і я працюватиму, щоб стати частиною славетної історії цього клубу", – цитує Варана офіційний сайт Юнайтед.

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