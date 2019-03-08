"Я не мог отказать", – Раньери прокомментировал свое назначение главным тренером Ромы

Новоспеченний главный тренер Ромы Клаудио Раньери дал первый комментарий после назначения.

"Я счастлив вернуться домой. Когда тебя зовет Рома, невозможно отказать", – цитирует Раньери официальный сайт Ромы.

Раньери официально возглавил Рому

Итальянец уже работал в римской команде, придя посреди сезона 2009/10, заняв 2 место в турнирной таблице Серии А, а затем был освобожден посреди сезона 2010/11.

Напомним, "волки" освободили Эусебио Ди Франческо после поражения в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Порту.