toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ЧЕЛСИ - ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЕВРОПЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ - УОТФОРД

"Я не мог отказать", – Раньери прокомментировал свое назначение главным тренером Ромы

19:21 64 Читати українською
"Я не мог отказать", – Раньери прокомментировал свое назначение главным тренером Ромы
Клаудио Раньери / ФК Рома

Новоспеченний главный тренер Ромы Клаудио Раньери дал первый комментарий после назначения.

"Я счастлив вернуться домой. Когда тебя зовет Рома, невозможно отказать", – цитирует Раньери официальный сайт Ромы.

Раньери официально возглавил Рому

Итальянец уже работал в римской команде, придя посреди сезона 2009/10, заняв 2 место в турнирной таблице Серии А, а затем был освобожден посреди сезона 2010/11.

Напомним, "волки" освободили Эусебио Ди Франческо после поражения в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Порту.

Теги
Италия Клаудио Раньери Клаудио Раньери Рома Рома
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Раньери официально возглавил Рому
    Італія — 18:00149 Раньери официально возглавил Рому
30
мин
Ювентус
21:30
Удинезе
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук