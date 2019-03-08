"Я не міг відмовити", – Раньєрі прокоментував своє призначення головним тренером Роми

Новоспеченний головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі дав перший коментар після призначення.

"Я щасливий повернутись додому. Коли тебе кличе Рома, неможливо відмовити", – цитує Раньєрі офіційний сайт Роми.

Раньєрі офіційно очолив Рому

Італієць вже працював у римській команді, прийшовши посеред сезону 2009/10, посівши 2 місце в турнірній таблиці Серії А, а потім був звільнений посеред сезону 2010/11.

Нагадаємо, "вовки" звільнили Еусебіо Ді Франческо після поразки у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Порту.