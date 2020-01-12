"Я не идиот и не сумасшедший", – Конте разозлился на журналистов после вопроса о Санчесе

Главный тренер Интера Антонио Конте после ничьей в матче 19-го тура Серии А против Аталанты (1:1) остро отреагировал на вопрос журналистов о том, почему нападающий Алексис Санчес, который восстановился после травмы, не появился на поле.

"Вы упомянули о Санчесе. Но, господа, футболисты должны быть в форме, чтобы играть. Я не сумасшедший. А по-вашему я или идиот, или хочу навредить себе.

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Я считаю, что один плюс один равняется два. Если вы считаете, что один плюс один равняется пять, то... Если я кого-то не включил в состав, то на это есть причины, а не потому что я делаю себе харакири или являюсь сумасшедшим", – цитирует Конте издание Goal.

Напомним, подопечные Конте удержали ничью в матче против команды Руслана Малиновского: забив в начале встречи "змеи" пропустили во втором тайме, а затем голкипер миланцев Ханданович сумел отразить пенальти после удара Луиса Муриеля.

Интер после 19 туров занимает первое место Серии А и опережает ближайшего преследователя – Ювентус – на одно очко. Однако у туринцев есть игра в запасе – сегодня подопечные Маурицио Сарри на выезде сойдутся с Ромой Паулу Фонсеки.

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