"Я не ідіот і не божевільний", – Конте розлютився на журналістів після питання про Санчеса

Головний тренер Інтера Антоніо Конте після нічиєї у матчі 19-го туру Серії А проти Аталанти (1:1) гостро відреагував на питання журналістів про те, чому нападник Алексіс Санчес, який відновився після травми, не з’явився на полі.

"Ви згадали про Санчеса. Але, панове, футболісти мають бути у формі, аби грати. Я не божевільний. А по-вашому я або ідіот, або хочу нашкодити собі.

Інтер – Аталанта – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Я вважаю, що один плюс один дорівнює два. Якщо ви вважаєте, що один плюс один дорівнює п'ять, то... Якщо я когось не включив до складу, то на це є причини, а не тому що я роблю собі харакірі чи є божевільним", – цитує Конте видання Goal.

Нагадаємо, підопічні Конте втримали нічию у матчі проти команди Руслана Маліновського: забивши на початку зустрічі "змії" пропустили у другому таймі, а згодом голкіпер міланців Хандановіч зумів відбити пенальті після удару Луїса Мурієля.

Інтер після 19 турів посідає першу сходинку Серії А і випереджає найближчого переслідувача – Ювентус – на одне очко. Однак у туринців є гра у запасі – сьогодні підопічні Мауріціо Саррі на виїзді зійдуться з Ромою Паулу Фонсеки.

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