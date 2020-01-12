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"Я не ідіот і не божевільний", – Конте розлютився на журналістів після питання про Санчеса

11:50 830 Читать на русском
"Я не ідіот і не божевільний", – Конте розлютився на журналістів після питання про Санчеса
Антоніо Конте / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Інтера Антоніо Конте після нічиєї у матчі 19-го туру Серії А проти Аталанти (1:1) гостро відреагував на питання журналістів про те, чому нападник Алексіс Санчес, який відновився після травми, не з’явився на полі.

4’ Лаутаро Мартінес
 
Робін Госенс 75’
4’ Лаутаро Мартінес
75’ Робін Госенс

"Ви згадали про Санчеса. Але, панове, футболісти мають бути у формі, аби грати. Я не божевільний. А по-вашому я або ідіот, або хочу нашкодити собі.

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Я вважаю, що один плюс один дорівнює два. Якщо ви вважаєте, що один плюс один дорівнює п'ять, то... Якщо я когось не включив до складу, то на це є причини, а не тому що я роблю собі харакірі чи є божевільним", – цитує Конте видання Goal.

Нагадаємо, підопічні Конте втримали нічию у матчі проти команди Руслана Маліновського: забивши на початку зустрічі "змії" пропустили у другому таймі, а згодом голкіпер міланців Хандановіч зумів відбити пенальті після удару Луїса Мурієля.

Інтер після 19 турів посідає першу сходинку Серії А і випереджає найближчого переслідувача – Ювентус – на одне очко. Однак у туринців є гра у запасі – сьогодні підопічні Мауріціо Саррі на виїзді зійдуться з Ромою Паулу Фонсеки.

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Теги
Італія Алексіс Санчес Алексіс Санчес Інтер Інтер Антоніо Конте Антоніо Конте Інтер - Аталанта
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