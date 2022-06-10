"Насколько сократятся бюджеты клубов в новых реалиях? Думаю, сократятся, потому что легионеры нас покинут в большом количестве.

Йовичевич может возглавить Шахтер вместо Де Дзерби

Что касается того, останется ли Йовичевич главным тренером... Сейчас все это будем обсуждать. Мы все ждали это собрания (владельцев клубов и футбольных чиновников, – прим.). Нам нужно дождаться окончательного решения, пока его нет.

Нам нужно доводить до Игора реалии, в которых мы будем дальше существовать, а он уже будет принимать решение. Он ждет нас до конца. Он озвучивал то, что хочет продолжать работать с СК Днепр-1, но мы должны дать ему право выбора в этой ситуации. Йовичевич примет решение, я не готов за него отвечать", – сказал Русол в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, ранее сообщалось, что Йовичевич находится в списке кандидатов на замену Дзерби в Шахтере.

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