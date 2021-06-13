"Он случился после моего удаления в матче с Шахтером. Иногда лучше, когда на тебя кричат, чем холодно смотрят.

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А Луческу особо не проявлял эмоций. Он в перерыве накричал, а после игры, на недельном цикле... Я понимал, что я не прав, что подвел команду... Лучше бы он выкричался на меня, но Луческу молчал. Хотя я извинился перед командой еще в перерыве.

Когда я понял, что Мирча "оттаял"? Я не думаю, что он "оттаял" до конца. Это такой человек, который помнит все", – сказал Сидорчук в интервью программе "ТаТоТаке".

Напомним, в матче 9-го тура УПЛ сезона 2020/21 против Шахтера Сидорчук заработал удаление в конце первого тайма за грязный подкат. Динамо в том матче потерпело поражение 0:3. Этот проигрыш стал для подопечных Луческу единственным за весь сезон в чемпионате Украины.

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