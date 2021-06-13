Главный тренер Динамо Мирча Луческу выделил четырех своих подопечных, для которых чемпионат Европы может стать трамплином к новым высотам.

"Большое внимание обязательно привлечет 18-летний центральный защитник Забарный. Шапаренко произведет впечатление своей игрой.

Беседин признался, какой совет получил от Луческу перед поездкой на Евро-2020

И Миколенко, и Цыганков, который по технике является номером один. Если он будет в полную силу играть, потому что у него были проблемы с травмами. Он может оказаться в числе выдающихся игроков Евро-2020", – цитирует Луческу Fanatik.

Напомним, сборная Украины стартует на Евро-2020 уже сегодня, 13 июня, матчем с Нидерландами. Кроме "оранжевых", соперниками команды Шевченко в группе C станут также Австрия и Северная Македония.

Кройф став мільйонером завдяки тестю: перший топ-агент в історії футболу шантажував Аякс і послав Реал під три чорти