"В последний раз виделся с Ребровым давно – 16-17 лет назад. Очень рад, что удалось встретиться через столько времени. Когда Сергей приехал в Фенербахче, мне было 21-22 года. Он был замечательным игроком с характером, я так и не достиг его уровня.

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Он всегда очень много работал, чтобы стать еще лучшим футболистом. Ребров был невероятным товарищем по команде, мы хорошо провели время в Фенербахче. Он изучил несколько турецких выражений за время пребывания в команде. Сергей – очень умный человек, почти никогда ничего не забывал, у него прекрасная память.

Сергей хорошо умеет донести до футболистов свою философию игры и идеи. Ференцварош снова вернулся на высокий уровень, выступает в ЛЧ. Сложная группа, в которой игроки Ференцвароша могут проверить свои силы на фоне таких соперников", – цитирует Шанли официальный сайт Ференцвароша.

Заметим, уже во вторник, 24 ноября команду Реброва ждет очередное противостояние с Ювентусом в Лиге чемпионов. К слову, в Венгрии Ферецварош лидирует после 11 туров, имея две игры в запасе.

Ференцварош одержал минимальную победу в чемпионате перед встречей с Ювентусом в Лиге чемпионов