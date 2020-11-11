Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров вспомнил, как мог оказаться не в Венгрии, а в Польше.

"Если речь идет о польском клубном футболе, то у меня всегда возникают ассоциации с варшавской Легией. Это клуб, о котором все говорят, он ежегодно претендует на групповой этап Лиги чемпионов, но в силу определенных причин у них не получается.

Вернидуб получил сенсационный вариант продолжения карьеры в Европе

Мог ли я оказаться в Легии? Это не слухи, это правда. До того, как я стал тренером Ференцвароша в 2018 году, у меня были переговоры с Легией. Но тогда нам просто не удалось договориться", – рассказал Ребров в интервью SportoweFakty.

Напомним, украинский специалист вместе с Ференцварошем дважды выиграл чемпионат Венгрии, а в этом году сенсационно пробился в групповой этап ЛЧ.

"Я зростав на матчах Динамо 90-х – Шевченко, Ребров...": сенсаційний тренер із Хорватії не проти працювати в Україні