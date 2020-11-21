Ференцварош раз победил в чемпионате Венгрии – жертвой подопечных Реброва в матче 11-го тура стал Гонвед. Читайте отчет о матче на Футбол 24.

Чемпионат Венгрии 2020/21, 11-й тур

Гонвед – Ференцварош – 0:1

Гол: Гайстер, 26

Подопечные Реброва активно начали матч и упустили несколько возможностей перед забитым голом на 26 минуте. После подачи углового мяч отскочил к Гайстеру, который с 18 метров поразил ворота. Во второй половине Гонвед на некоторое время перевернул игру, однако Ференцварош вернул инициативу и удержал победу.

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Таким образом, Ференцварош после 9 сыгранных матчей набрал 23 очка и возглавляет турнирную таблицу, Гонвед с 9 пунктами после 10 игр остался предпоследним.

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