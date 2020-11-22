"Востаннє бачився з Ребровим давно – 16-17 років тому. Дуже радий, що вдалося зустрітися через стільки часу. Коли Сергій приїхав у Фенербахче, мені було 21-22 роки. Він був чудовим гравцем з характером, я так і не досягнув його рівня.

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Він завжди дуже багато працював, щоб стати ще кращим футболістом. Ребров був неймовірним товаришем по команді, ми добре провели час у Фенербахче. Він вивчив кілька турецьких виразів за час перебування в команді. Сергій – дуже розумна людина, майже ніколи нічого не забував, у нього прекрасна пам'ять.

Сергій добре вміє донести до футболістів свою філософію гри та ідеї. Ференцварош знову повернувся на найвищий рівень, виступає в ЛЧ. Складна група, в якій гравці Ференцвароша можуть перевірити свої сили на тлі таких суперників", – цитує Шанлі офіційний сайт Ференцвароша.

Зауважимо, вже у вівторок, 24 листопада на команду Реброва чекає чергове протистояння з Ювентусом у Лізі чемпіонів. До слова, в Угорщині Ферецварош лідирує після 11 турів, маючи ще дві гри в запасі.

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