"Я не буду участвовать в этой клоунаде": Фалькао объяснил жесткую позицию по челленджу против коронавируса

Нападающий Галатасарая и сборной Колумбии Радамель Фалькао заявил, что не собирается участвовать в флешмобе "Оставайся дома", участники которого набивают рулон туалетной бумаги.

"Предупреждаю! Я не собираюсь участвовать в клоунаде с туалетной бумагой. Спасибо за понимание", – написал "Эль Тигре" в инстаграме.

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Позже он объяснил свою позицию в интервью GloboEsporte: "У меня нет неуважения к тем, кто принимает в этом участие, но мне кажется, есть другие способы обратить внимание людей на то, что происходит. Я думаю, футболисты способны найти лучшие способы объяснить нынешнюю ситуацию. Мы не можем переключать внимание с серьезных вещей на игры".

Напомним, что флешмоб также раскритиковал известный агент Дмитрий Селюк. Он призвал футболистов вместо набивания туалетной бумаги покупать аппараты для искусственной вентиляции легких.

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