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Рац: Я понял, почему за 8 лет моя зарплата в Шахтере выросла в 10 раз

14:10 75 Читати українською
Рац: Я понял, почему за 8 лет моя зарплата в Шахтере выросла в 10 раз
Разван Рац / ФК Шахтер

Бывший защитник Шахтера и сборной Румынии Разван Рац рассказал, что во время выступлений в Украине им интересовались клубы АПЛ.

"Агент, который помог мне попасть в АПЛ, сказал, что счастлив, что ему наконец удалось достать меня. Я был удивлен, когда услышал это, спросил, что он хотел этим сказать. Он сказал, что был скаутом в Тоттенхэме и Эвертоне, оба клубы очень хотели меня подписать, но не смогли.

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Я не слышал ни о каких предложения, так как не работал с агентом. Вот так я понял, почему мой контракт с Шахтером так часто менялся. Думаю, за 8 лет в донецком клубе моя зарплата выросла в 10 раз", – цитирует Раца Gigi Sport.

Напомним, Рац выступал за Шахтер с 2003 по 2013 год. После окончания контракта с "горняками" румын перешел в Вест Хэм, за который сыграл 15 матчей. Потом Рац выступал за Райо Вальекано, ПАОК и Поли Тимишоару.

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Разван Рац Разван Рац Шахтер Шахтер
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