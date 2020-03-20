Рац: Я понял, почему за 8 лет моя зарплата в Шахтере выросла в 10 раз

Бывший защитник Шахтера и сборной Румынии Разван Рац рассказал, что во время выступлений в Украине им интересовались клубы АПЛ.

"Агент, который помог мне попасть в АПЛ, сказал, что счастлив, что ему наконец удалось достать меня. Я был удивлен, когда услышал это, спросил, что он хотел этим сказать. Он сказал, что был скаутом в Тоттенхэме и Эвертоне, оба клубы очень хотели меня подписать, но не смогли.

Луческу пообещал сделать Фенербахче чемпионом в обмен на космическую зарплату

Я не слышал ни о каких предложения, так как не работал с агентом. Вот так я понял, почему мой контракт с Шахтером так часто менялся. Думаю, за 8 лет в донецком клубе моя зарплата выросла в 10 раз", – цитирует Раца Gigi Sport.

Напомним, Рац выступал за Шахтер с 2003 по 2013 год. После окончания контракта с "горняками" румын перешел в Вест Хэм, за который сыграл 15 матчей. Потом Рац выступал за Райо Вальекано, ПАОК и Поли Тимишоару.

"Я регулярно парив Луческу у лазні". Сліпий масажист працює в Шахтарі вже 55 років і увійшов до Книги рекордів України