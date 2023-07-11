"Я дуже часто стежу за Шахтарем. По суті – це мій перший серйозний професіональний клуб у кар'єрі. Тому я дуже люблю Шахтар і дивлюся їхні матчі.

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В мене залишилося ще трохи до завершення контракту з "гірниками". Через цю ситуацію я вже не зможу грати в Шахтарі. Але я вболіваю за них і дуже хочу, щоб команда розвивалася.

Який матч в Шахтарі запам'ятався найбільше? З Реалом, коли ми перемогли на виїзді 3:2. Також із загребським Динамо на виїзді, коли зіграли 3:3. Я тоді забив пенальті на останніх секундах. Це було важливо для команди.

Ще не визначився з майбутнім клубом. Ми дуже уважно стежимо, але поки не поспішаємо ухвалювати рішення. Є багато зацікавлених команд, але зараз все вирішує мій агент. Я люблю Україну. Зараз я у відпустці і, не зважаючи на війну, приїхав сюди (дружина Тете – українка, – прим.). Віримо у перемогу та в те, що все буде добре", – сказав Тете у коментарі FootballHub.

Нагадаємо, взимку 2019 року Шахтар заплатив Греміо за Тете 15 мільйонів євро. Його контракт з "гірниками" спливає у грудні 2023 року. Минулого сезону бразилець виступав за два клуби на правах оренди: першу частину кампанії він провів у складі Ліона (19 матчів, 6 голів та 5 асистів), а у січні перейшов до Лестера, де зіграв 14 поєдинків, забивши один м'яч. У послугах бразильця зацікавлений шотландський Селтік та турецький Бешікташ.

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