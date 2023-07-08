Легионер Шахтера начал переговоры с турецким грандом – "горняки" не получат денег за трансфер
Бразилец Тете может продолжить выступления в чемпионате Турции – футболист интересен Бешикташу.
Бразильский полузащитник Тете, контракт которого принадлежит донецкому Шахтеру, может продолжить карьеру в Турции.
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Как сообщает Turkiye Gazetesi, в услугах бразильца заинтересован местный Бешикташ – между сторонами уже прошла первая встреча.
Контракт Тете с Шахтером действует до 31 декабря этого года. Соответственно "оранжево-черные" рискуют потерять бразильца бесплатно, ведь ФИФА все еще позволяет иностранцам приостанавливать контракты с украинскими клубами. В 2019-м "горняки" заплатили Гремио за Тете 15 миллионов евро.
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