Атакующий хавбек Динамо Миккел Дуэлунд, который на правах аренды выступает за нидерландский Неймеген, снова какое-то время будет без футбола.

Полузащитник Неймегена Миккел Дуэлунд травмировался в матче 25-го тура чемпионата Нидерландов против АЗ. В середине первого тайма датчанин столкнулся с соперником и не смог продолжить игру. О характере повреждения пока не сообщается.

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"К счастью, я эксперт в том, чтобы вернуться... До скорой встречи", – философски прокомментировал повреждение Дуэлунд на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, в текущем сезоне датчанин провел за Неймеген 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.

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