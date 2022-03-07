Атакувальний хавбек Динамо Міккел Дуелунд, який на правах оренди виступає за нідерландський Неймеген, знову якийсь час перебуватиме без футболу.

Півзахисник Неймегена Міккел Дуелунд травмувався у матчі 25-го туру чемпіонату Нідерландів проти АЗ. В середині першого тайму данець зіткнувся з суперником і не зміг продовжити гру. Про характер ушкодження наразі не повідомляється.

ПСВ провів збір коштів та організував аукціон для допомоги жертвам російського нападу в Україні

"На щастя, я експерт у тому, щоб повернутися... До скорої зустрічі", – по-філософськи прокоментував ушкодження Дуелунд на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, у поточному сезоні данець провів за Неймеген 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 2 результативні передачі.

"Мама написала: "Нас бомблять, у місті вибухи": Фаворов про сльози після гола та гордість за земляків