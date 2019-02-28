"Я грав з таким болем, що через кілька днів після гри ридав", – Ікарді написав зворушливу заяву щодо ситуації в Інтері

Нападник Інтера Мауро Ікарді поділився своїми почуттями до міланського клубу.

"У важкі моменти проявляється справжня любов. У такі моменти я завжди вибирав і залишався в Інтері. Коли я відчував, що мої голи можуть допомогти Інтеру стати сильнішим за багато речей. Сильнішим за фінансовий фейр-плей, сильнішим за багато труднощів, коли люди вважали, що ми не дуже хороша команда. У Інтері, з Інтером.

Незважаючи на все, я завжди залишався. Через любов до цих кольорів я відхилив такі пропозиції, які могли б відхилити лише деякі футболісти, особливо в тих умовах, в яких ми тоді перебували.

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Я грав з таким сильним болем, що по закінченню гри і навіть через кілька днів я ридав. Але я завжди хотів грати, незалежно від того, що говорять лікарі. Тому що я забуваю весь біль, коли граю, і моєю єдиною метою було допомогти цим кольорам. У Інтері, для Інтера.

Через любов до чорно-синіх кольорів. Тому що є тільки Інтер. Я показував своїм дітям, що потрібно продовжувати вірити. Я навчив їх, що перемагати важко, але робити це в Інтері – унікально. Тільки "інтеристи" знають і розуміють це.

Очі моїх дітей не брешуть. Усі в моєму будинку навчилися любити Інтер. Я реалізував свою мрію, мрія будь-якого з нас, "інтеристів", стала реальністю, – повернути команду в Лігу чемпіонів капітаном. Я завжди показував свою любов до цих кольорів.

Я завжди засуджував тих, хто намагався покинути клуб при першому зручному випадку. Я поважаю уболівальників, одноклубників, клуб і всіх тренерів, які були в Інтері за мої роки тут.

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Я був поруч з клубом на полі і поза ним, вітав новачків, показував, що ми зможемо досягнути наших цілей лише з вірною пристрастю. Я знаю, що таке любов до Інтера, і "інтеристи" знають, тому що вони бачили, як я страждав, ридав, бився і в підсумку святкував з цими кольорами. У Інтері, для Інтера.

Але як я говорив, всі жертви, які я зробив, були заради любові до цих кольорів і з повагою до всіх. Я не знаю, чи є любов до Інтера і до мене у деяких людей, які зараз приймають рішення.

Я не знаю, чи достатньо у цих людей волі, щоб кардинально вплинути на ситуацію з любов'ю до Інтера. У сім'ї багато що може відбуватися, як хороше, так і погане. Багато що можна пережити заради любові, але повага має бути завжди.

Такі мої цінності, цінності, за які я завжди бився. В моїй історії. У Інтері, з Інтером", – написав Ікарді у своїй сторінці в Instagram.