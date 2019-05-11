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Зідан хоче зберегти Іско і запросити Ферлана Менді, – AS

11 травня 13:55 438 Читать на русском
Зідан хоче зберегти Іско і запросити Ферлана Менді, – AS
Ферлан Менді / AS

Мадридський Реал продовжує шукати підсилення складу і готовий запропонувати шалену суму за захисника Ліона Ферлана Менді.

Зідан планує зберегти Іско в складі мадридського Реала і посилити конкуренцію для Марсело, передає AS.

Реал позмагається з Наполі за Ферлана Менді

За інформацією видання, французький спеціаліст розраховує на Іско, який при Лопетегі та Соларі не потрапляв до складу, однак набрав форму після повернення Зідана.

Також, Зінедін бажає підсилити команду, підписавши лівого захисника Ферлана Менді з Ліона. За чутками, "вершкові" незадоволені формою Марсело і готові виплатити не менше 45 млн євро за гравця.

Додамо, що Реал також зацікавлений у підписанні Ндомбеле, якого розглядають як альтернативу Погба.

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