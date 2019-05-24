Серхіо Рамос може покинути Реал – йому не подобається ситуація в клубі

Рамос проти Мессі в Ель Класіко

Багаторічний капітан Реала Серхіо Рамос серйозно замислився над зміною клубу.

Провальний для королівського клубу сезон 2018/19, який ознаменувався двома тренерськими відставками, може мати серйозні наслідки для вожака "бланкос".

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Серхіо Рамос почувається емоційно спустошеним. Він хоче продовжувати перемагати, але наразі сумнівається, чи залишатись у Реалі, розповів журналіст Хуанфе Санс Перес у програмі El Chiringuito.

Найближче оточення 33-річного футболіста також натякнуло, що йому не подобаються деякі речі всередині клубу.

Нагадаємо, що Рамос виступає за Реал з 2005 року, провівши 606 матчів та забивши 84 голи. Він чотири рази вигравав разом з "бланкос" чемпіонат Іспанії і Лігу чемпіонів. Контракт капітана розрахований до літа 2021-го.

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