"Мы не забили свои моменты. В футболе такое случается. Были попытки забить гол. Понятно, что нам нужно было побеждать. Думаю, вы видели, что был один угловой, другой. Все, что могли, мы сделали. Я считаю, что ребята – молодцы… Они отдали максимум, отдали все силы, чтобы получить результат.

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Была тренерская установка – играть агрессивно, выигрывать подбор, выигрывать борьбу, потому что в первом матче мы все это проиграли и проиграли игру. В футболе действительно очень важно выигрывать борьбу. Выигрывать подбор. Статистику я еще не видел, но я уверен, что мы сыграли гораздо лучше, чем в первом матче. Мы играли, можно сказать, дома. Был полный стадион, болельщики гнали нас вперед.

Я считаю, что мы заслужили победу. Но когда ты не забиваешь такие моменты, как у меня был, то матч не выиграешь. Такое случается. Иногда ты можешь забить из какого-то полумомента, когда никто не ожидает, может произойти какой-нибудь рикошет или что-то еще. А иногда ты не забиваешь стопроцентные моменты и это стоит команде результата. Конечно, досадно, что не забили свои моменты. Если бы забили, то игра складывалась бы иначе. Конечно, я понимаю, что я атакующий игрок и должен забивать голы. Это и так понятно. Я понимаю, что я должен забивать такие моменты. Я готов к критике. Если хотите, вы можете критиковать меня за тот момент, который я не забил", – цитирует Ярмоленко Tribuna.

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