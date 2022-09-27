Сборные Украины и Шотландии в матче за выход в дивизион А Лиги наций голов не забили (0:0), хотя моментов у подопечных Александра Петракова было достаточно. Отчет читайте на "Футбол 24".

Сборная Украины подходила к формально домашнему матчу против Шотландии с отставанием в два очка от "тартановой армии". Скотты лидировали в нашей группе, поэтому для прорыва в элитный дивизион Лиги наций необходимо было побеждать – однако встреча в Глазго завершилась нашим разгромом! После того избиения болельщики требовали от Александра Петракова свежих тактических решений, а от футболистов – максимальной концентрации.

Тренерский штаб действительно подготовил кое-что оригинальное. Команда вышла в схеме 4-2-3-1 с парой Игнатенко-Степаненко в опорной зоне, Тымчиком в качестве правого фулбека и Довбиком на острие. Цыганков остался в запасе, а Ярмоленко вышел в основе. По ходу матча стало очевидно, что Игнатенко выступал в роли страхующего игрока при рывках крайних защитников в атаку. Малиновский при розыгрышах часто опускался вниз и запускал передачи на ход Миколенко, Мудрику и Тымчику.

Шотландцы не могли рассчитывать на домощь Мактоминая, Тирни и Маккены, а Дайкс (он забивал нам дважды) остался в запасе. Билли Гилмор в основе тоже не вышел, зато успел восстановиться Хики. В целом, "тартановая армия" подошла ко встрече с кучей тяжелых кадровых потерь и очень утомленной поединком с Ирландией. Именно поэтому украинцев и считали фаворитами.

Наши футболисты действительно выглядели быстрее и лучше организованными. Именно они вели игру, однако первый момет создали шотландцы – причем уже на 2-й минуте. Обрезка в центре завершилась контратакой с врыванием Макгинна в штрафную и скидкой пяткой под удар Адамсу. Че пробил метров с 20-ти, но Лунин спас Украину!

Кроме этого эпизода, в актив шотландцев можно внести подачу с углового на 33-й минуте, после которой Джек принял отскок и с близкого расстояния бахнул над девяткой. Чуть ранее "тартановая армия" претендовала на пенальти якобы за игру Малиновского рукой, однако VAR показал, что мяч попал в корпус. Вот и вся острота соперника. Команда Стива Кларка выглядела довольно вяло, хотя игра в пас всё равно была хорошей.

Украина создала гораздо лучшие моменты. Если бы реализация оказалась на уровне, то можно было бы и разгром устроить. Так, уже на 9-й минуте Мудрик принял проникающую передачу от Довбика и с левого края штрафной прострелил вдоль линии вратарской – впрочем, Ярмоленко умудрился запустить мяч в небо! На 23-й минуте Андрей мог реабилитироваться за фиаско передачей под выход Довбику один на один, однако Артем притормозил и пробил в голкипера.

Свой момент имел и Степаненко, который замыкал навес с углового ударом головой мимо дальней штанги. На 40-й же минуте Миколенко убежал от Хики и прострелил в штрафную, а Малиновский замкнул в касание с близкой дистанции. К сожалению, Руслан в ворота не попал. Был и ряд менее интересных эпизодов с выстрелами по воротам. Чувствовалось, что сборная Украины способна прибавить после перерыва и таки забить гол. Игра явно давалась.

Второй тайм начался без замен. Шотландии это не пошло на пользу – после перерыва они практически не обостряли, а с каждой минутой команда выглядела все медленнее и тяжелее. Украина же неслась вперёд, но парола всё, что создавала. В частности, уже на 50-й минуте Мудрик сместился с фланга в центр и мощно бахнул в дальний угол метров с 14-ти. Гордон парировал.

На 51-й минуте свою пушку разрядил Игнатенко (Гордон справился и здесь), а на 63-й Забарный принял подачу Малиновского с углового и пробил ногой в ближний. Получилось чуть выше ворот! До и после этих моментов Довбик получал передачи за спину и 3-4 раза убегал на рандеву с Гордоном, однако каждый из эпизодов останавливал флажок лайнсмена. В конце концов, Александр Петраков не выдержал, заменив Довбика и Мудрика. На 75-й минуте на поле появились Яремчук и Цыганков.

Украина продолжила оказывать давление. В частности, на 77-й минуте Ярмоленко хорошо открылся под передачу на ход по правому флангу, исполнив прострел. Его вынесли. На 79-й же Степаненко заставил весь стадион схватиться за голову – Хики выбил подачу Ярмоленко на ногу Степаненко, а Тарас мощным ударом с лёту метров с 15-ти бахнул в правый нижний угол. Мяч прошел в сантиметрах от каркаса.

Также "сине-желтые" провели несколько интересных комбинаций без завершения, однако где-то в районе 85-й минуты стала заметной усталость нашей сборной. Шотландцы же ожили после тройной замены в середине второго тайма – в атаке это им не помогало, но хватало сил для разрушения игры Украины. Возросло количество брака, уменьшилось количество открытий. Темп игры начал падать.

Александр Петраков на 87-й минуте снял Ярмоленко и Малиновского, выпустив Пихалёнка и Зубкова. Этот ход мог сработать вследствие врывания Цыганкова в штрафную, падения и двух ударов Пихаленка с линии штрафной. Выстрелы накрыли, пенальти не дали, а финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Украина отстала от Шотландии на 2 очка и не смогла квалифицироваться в Лигу А.