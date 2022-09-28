"Ми не забили свої моменти. У футболі таке трапляється. Були спроби забити гол. Зрозуміло, що нам потрібно було перемагати. Думаю, ви бачили, що був один кутовий, інший. Все, що могли, ми зробили. Я вважаю, що хлопці – молодці. Вони віддали максимум, віддали всі сили, щоб здобути результат.

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Була тренерська настанова – грати агресивно, вигравати підбирання, вигравати боротьбу, тому що в першому матчі ми все це програли і програли гру. У футболі справді дуже важливо вигравати боротьбу. Вигравати підбирання. Статистику я ще не бачив, але я впевнений, що ми зіграли набагато краще, ніж в першому матчі. Ми грали, можна сказати, вдома. Був повний стадіон, вболівальники гнали нас вперед.

Я вважаю, що ми заслужили на перемогу. Але коли ти не забиваєш такі моменти, як в мене був, то матч не виграєш. Таке трапляється. Іноді ти можеш забити з якогось напівмоменту, коли ніхто не очікує, може статись якийсь рикошет чи щось ще. А іноді ти не забиваєш стовідсоткові моменти, і це коштує команді результату. Звісно, прикро, що не забили свої моменти. Якби забили, то гра складалася б інакше. Звісно, я розумію, що я атакувальний гравець і повинен забивати голи. Це й так зрозуміло. Я розумію, що повинен забивати такі моменти. Я готовий до критики. Якщо хочете, ви можете критикувати мене за той момент, який я не забив", – цитує Ярмоленка Tribuna.

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