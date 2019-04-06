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"Я горжусь тем, что я был частью этой замечательной команды", – Эль Каддури вспомнил время в Динамо

09:44 82 Читати українською
"Я горжусь тем, что я был частью этой замечательной команды", – Эль Каддури вспомнил время в Динамо
Бадр Эль Каддури

Экс-защитник Динамо Бадр Эль Каддури вспомнил свои выступления за киевскую команду.

Бывший защитник присоединился к известному "10 Years Challenge" и опубликовал фото Динамо 2019-го года и 2009-го, на котором есть и он сам. "Я горжусь тем, что я был частью этой замечательной команды", – подписал фотографию Эль Каддури.

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Заметим, что марокканец – один из лучших легионеров в истории киевского клуба. Эль Каддури защищал цвета Динамо с 2002 по 2013 годы.

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В активе левого защитника 147 матчей за "бело-синих" во всех турнирах, где футболист забил 3 гола и отдал 11 результативных передач.

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Бадр Эль Каддури Бадр Эль Каддури
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