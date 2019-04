"Я горжусь тем, что я был частью этой замечательной команды", – Эль Каддури вспомнил время в Динамо

Экс-защитник Динамо Бадр Эль Каддури вспомнил свои выступления за киевскую команду.

Бывший защитник присоединился к известному "10 Years Challenge" и опубликовал фото Динамо 2019-го года и 2009-го, на котором есть и он сам. "Я горжусь тем, что я был частью этой замечательной команды", – подписал фотографию Эль Каддури.

Экс-форвард Динамо Ади был задержан полицией

Заметим, что марокканец – один из лучших легионеров в истории киевского клуба. Эль Каддури защищал цвета Динамо с 2002 по 2013 годы.

"После Нидерландов и Бельгии – Донецк, это был реальный шок": экс-игрок Днепра и Металлурга вспомнил переезд в Украину

В активе левого защитника 147 матчей за "бело-синих" во всех турнирах, где футболист забил 3 гола и отдал 11 результативных передач.

10 Years Challenge ! Thank you @dynamokyiven for this special thought. Im proud of having been a part of this great team. @jksheva7 pic.twitter.com/m8IgtNSoBp