"Я пишаюся тим, що я був частиною цієї чудової команди", – Ель Каддурі пригадав час в Динамо

Екс-захисник Динамо Бадр Ель Каддурі пригадав свої виступи за київську команду.

Колишній оборонець приєднався до відомого "10 Years Challenge" та опублікував фото Динамо 2019-го року та 2009-го, на якому є і він сам. "Я пишаюся тим, що я був частиною цієї чудової команди", – підписав світлину Ель Каддурі.

Екс-форвард Динамо Аді був затриманий поліцією

Зауважимо, що марокканець – один з найкращих легіонерів в історії київського клубу. Ель Каддурі захищав кольори Динамо з 2002 по 2013 роки.

"Після Нідерландів та Бельгії – Донецьк, це був реальний шок": екс-гравець Дніпра і Металурга пригадав переїзд в Україну

В активі лівого захисника 147 матчів за "біло-синіх" в усіх турнірах, де футболіст забив 3 голи та віддав 11 результативних передач.

10 Years Challenge ! Thank you @dynamokyiven for this special thought. Im proud of having been a part of this great team. @jksheva7 pic.twitter.com/m8IgtNSoBp