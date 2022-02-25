"Я с народом Украины. Я разделяю ваше горе и вашу надежду на мир. Вы вдохновляете меня своей храбростью и своей человечностью перед лицом этого кошмара. Благослови вас бог.

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Надеюсь, что благоразумие в конце концов победит и покончит с этой ненужной войной до того, как будет сломлено много жизней.

Мои мысли с украинским народом. Меня попросили дать несколько интервью, но я считаю, что новости должны продолжать сосредотачиваться на происходящем на местах – на разбившей наши сердца трагедии и на вдохновившем нас мужестве украинского народа.

Виталий и Владимир Кличко, я думаю о вас, друзья. Вы были моими героями на ринге, и сейчас вы мои герои", – написал Шварценеггер на своей странице в социальной сети Твиттер.

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