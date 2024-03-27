– Это была самая эмоциональная ваша игра?

– Одна из. Я вспоминал матч против Швеции на Евро-2020 – очень похожие эмоции. Ребров в перерыве сказал, чтобы мы верили в результат, чтобы мы продолжали играть и придерживаться своих позиций и верить в то, что мы сможем забить. Также мы завели друг друга, потому что понимали, что нас ждут очень тяжелые 45 минут, но мы должны отдать всех себя ради результата.

Украина – Исландия: пресс-конференция Реброва – о выходе на Евро, благодарности ВСУ и главной задаче футболистам сборной

Не скажу, что исландцы преобладали нас в первом тайме – просто мы пропустили мяч. Еще до игры я говорил, что нам нужно обратить внимание на некоторых их игроков, в которых есть индивидуальное мастерство. Альберт Гудмундссон, который забил сегодня, трижды поразил ворота Израиля. Он хорошо разобрался в моменте и забил роскошный мяч, но мы среагировали как надо.

– Насколько мешал мягкий газон?

– Газон был одинаковым для обеих команд. Никогда не буду обращать внимание на газон. Нужно отталкиваться от своей игры и делать все то, что говорит тренер.

– У вас не очень много эмоций.

– Я все оставил в раздевалке. Это супер, что мы вышли на Евро. Спасибо всем нашим болельщикам, на протяжении всего времени мы чувствовали их поддержку. Без них мы бы не получили этот результат. Я очень горжусь быть украинцем. Я очень горжусь быть одним из тех людей, которые сейчас находятся в Украине, которые отдают свою жизнь ради нашей свободы. Об этом нужно говорить, об этом нужно кричать каждый день. Только так мы сможем победить.

– Что чувствует футболист, когда он выходит на поле, а весь стадион, все 40 тысяч, скандируют его фамилию?

– Трудно передать эти эмоции. Я не могу быть благодарным до конца и просто описать свои эмоции. Я очень благодарен. Я горжусь быть украинцем. Мы на Евро, – сказал Зинченко в комментарии Суспільне Спорт.

Украина выцарапала путевку на Евро-2024, одержав волевую победу над Исландией