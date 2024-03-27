– Це була найемоційніша ваша гра?

– Одна з. Я згадував матч проти Швеції на Євро-2020 – дуже схожі емоції. Ребров у перерві сказав, щоб ми вірили в результат, щоб ми продовжували грати та дотримуватися своїх позицій і вірити в те, що ми зможемо забити. Також ми завели один одного, тому що розуміли, що на нас чекають дуже важкі 45 хвилин, але ми маємо віддати всіх себе заради результату.

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Не скажу, що ісландці переважали нас у першому таймі – просто ми пропустили м'яч. Ще до гри я казав, що нам потрібно звернути увагу на деяких їхніх гравців, в яких є індивідуальна майстерність. Альберт Гудмундссон, який забив сьогодні, тричі вразив ворота Ізраїлю. Він добре розібрався в моменті та забив розкішний м'яч, але ми зреагували як треба.

– Наскільки заважав м'який газон?

– Газон був однаковим для обох команд. Ніколи не звертатиму увагу на газон. Потрібно відштовхуватися від своєї гри та робити все те, що говорить тренер.

– У вас не дуже багато емоцій.

– Я все залишив в роздягальні. Це супер, що ми вийшли на Євро. Дякую всім нашим вболівальникам, протягом всього часу ми відчували їхню підтримку. Без них ми б не здобули цей результат. Я дуже пишаюся бути українцем. Я дуже пишаюся бути одним з тих людей, які зараз перебувають в Україні, які віддають своє життя заради нашої свободи. Про це потрібно говорити, про це потрібно кричати щодня. Тільки так ми зможемо перемогти.

– Що відчуває футболіст, коли він виходить на поле, а весь стадіон, всі 40 тисяч, скандують його прізвище?

– Важко передати ці емоції. Я не можу бути вдячним до кінця та просто описати свої емоції. Я дуже вдячний. Я пишаюся бути українцем. Ми на Євро, – сказав Зінченко у коментарі Суспільне Спорт.

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