Наставнику "красных" пришлось отвечать на комплимент актера Дэниела Крейга. Исполнитель роли Джеймса Бонда считает 54-летнего немца вполне достойным наследником.

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"Спасибо за эти приятные слова, но я был бы очень плохим Джеймсом Бондом! Если выйду из воды в плавках, то весь мир выключит экран! Он должен спасти мир, а я должен помочь Ливерпулю", – цитирует Клоппа журналист Джеймс Пирс.

Добавим, что у немца есть определенный опыт съемок, однако это были короткие рекламные ролики.

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