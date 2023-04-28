"Не хочу об этом говорить, это его жизнь. Я единого не понял. Возможно, там СМИ немного неправильно подали. Зная Сашу, я не думаю, что он эти высказывания говорил. "Спорт вне политики" – это не его слова.

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Я знаю его немного с другой стороны. Он – порядочный человек. А то, что он вызывает в сборную Армении россиян… Если ты уже пошел работать, то не можешь лучшего игрока, хоть и играющего в России, проигнорировать и взять какого-то там… Его не поймут там.

Пусть он сам полагает, это его выбор. Для меня он как был человеком, так и остался. Это нормальный партнер, с которым я общаюсь", – сказал Вернидуб в интервью Sport Arena.

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