"Поддерживаю ли я Арсенал? Да. Многих футболистов я знаю лично. Честно, все мы фаны Зинченко. Футболисты делают отличную работу, тяжело работают, они известные люди и очень нам помогают.

Ребров – о трансфере Зинченко: "Если Арсенал тратит такие деньги, значит, рассчитывает на него"

Шевченко тоже отличная личность. Не могу сказать, что люблю Зинченко больше, чем Шевченко, потому что он перестанет со мной разговаривать. И не могу сказать наоборот.

Это важные люди. Также есть легендарные футболисты, взявшие оружие в руки и находящиеся на передовой. Мы знаем таких, есть из Динамо... Имею в виду, что я фанат футбола. Такой же, как и другие украинцы", – сказал Зеленский в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Напомним, Зинченко перебрался в Арсенал после шести сезонов в Манчестер Сити. Контракт Александра рассчитан на четыре года. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Украинец уже успел дебютировать за "канониров", сыграв в спарринге против Челси (4:0).

Зинченко дебютировал за Арсенал с разгромной победы над Челси: провел тайм, уничтожил визави и стал свидетелем шедевра