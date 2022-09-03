Поединок между Эвертоном и Ливерпулем 3 сентября станет фантастическим открытием 6 тура АПЛ. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14.30 по киевскому времени.

Трансляция

Ожесточенное ливерпульское дерби, открывающее 6 тур АПЛ, смотрите на setantasports.com. Комментировать этот поединок вам будет Алексей Иванов.

Ориентировочные составы

Эвертон: Пикфорд, Тарковски, Коуди, Мыколенко – Паттерсон, Онана, Ивоби, Винагре – Макнилл, Грей, Гордон.

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Эллиот, Фабинью, Милнер – Салах, Фирмино, Диаз.

Арбитры

Главным арбитром матча Эвертон – Ливерпуль будет Энтони Тейлор. На линиях ему будут ассистировать Гэри Бесвик и Адам Нунн. Четвертым арбитром будет Крейг Поусон, а на VAR будут работать Даррен Ингленд и Тимоти Вуд.

Текущая форма

После далеко не лучшего старта команда Клоппа начинает набирать обороты и демонстрировать футбол, к которому привыкли фанаты Ливерпуля. У мерсисайдцев еще есть слабые места, над которыми придется поработать, но они компенсируют их просто безумным атакующим потенциалом.

После издевательства над Борнмутом Ливерпуль ожидало испытание Ньюкаслом. Его удалось пройти, еще и не кое-как, а максимально зрелищно – одержанием победы на 90+8 минуте. Такое вознаграждение за характер, веру и игру до конца может стать для подопечных Юргена еще большим толчком, чем разгромная победа. Ливерпуль на ходу, Ливерпуль опасен и остановить его могут только крайне удачные действия соперника и стечение неблагоприятных обстоятельств.

Что касается Эвертона, то команда Лэмпарда находится в кризисе еще с прошлого сезона. Моментами подопечные Фрэнки выдают отличные отрезки игры, но о какой-то стабильность говорить сложно. В 5 матчах сезона 2022/23 "ириски" не одержали ни одной победы и пропускали в каждой игре.

В противостоянии с новичком АПЛ Ноттингемом Эвертону вообще пришлось спасаться на последних минутах, а голов в ворота Брентфорда и Лидса не хватило для победы. Дерби заставит ребят Фрэнки отдать на поле все силы, но этого явно недостаточно, чтобы остановить натиск Ливерпуля.

История противостояний

В последних 10 матчах Эвертон одерживал победу лишь один раз – в сезоне 2021/22 ему удалось завоевать викторию на "Энфилде". 4 матча закончились ничьей, 5 раз праздновал Ливерпуль.

В этот раз букмекеры считают Ливерпуль очевидным фаворитом, и с ними крайне тяжело спорить. Если Лэмпард не придумает чего-нибудь нового, а команде Клоппа удастся реализовать хотя бы треть созданных моментов, то мы станем свидетелями очень непристойного избиения.

Кадровая ситуация

Лазарет Эвертона переполнен важными исполнителями, что оказывает большое влияние на игру команды. Холгейт, Мина, Годфри, Таунсенд, Дукуре, Калверт-Льюин – эти ребята важны для Лэмпарда, но в поединке с Ливерпулем ему придется обойтись без них, что еще больше уменьшает шансы Эвертона хоть на ничью.

У Ливерпуля благодаря длинной скамейке качественных исполнителей ситуация не столь катастрофическая. Травма Хендо в матче против Ньюкасла особых проблем для Клоппа создать не должна. В обойму вернутся Матип и Жота, хотя на их стопроцентную готовность никто не рассчитывает.

После трехматчевой дисквалификации возвращается и Нуньес. В лазарете остаются Алькантара, Конате, Кейта и Окслейд-Чемберлен.