"Я был в шоке": Леднев ответил на обвинения в умышленном обнулении карточек перед матчем с Динамо

Хавбек Зари Богдан Леднев заверил, что получил дисквалификацию перед матчем 26 тура УПЛ против Динамо абсолютно бессознательно.

"Я был удивлен этому, вообще не знал, что у меня 7 карточек есть. Когда пришла эта информация, я был в шоке. Официально из федерации мне ничего еще не говорили, просто в интернете вижу такую информацию. Никто не акцентировал внимание на том, что у меня 7 карточек. Я себе играю и играю, как я могу специально спрогнозировать, что к Динамо мне надо подойти без карточек? мне надо умышленно в каком-то другом матче желтую получить?

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Тогда можно сказать, что я знал, что так будет, поэтому еще раньше с Александрией тоже желтую получил умышленно. С Колосом я стал перед мячом, чтобы предотвратить контратаку. Мне кажется, что это общепринятые футбольные правила. Фол – стань перед мячом, чтобы соперник быстро не разыграл, ничего такого в этом нет. Неприятная ситуация, надеюсь, что там разберутся и все будет хорошо", – подытожил Леднев в комментарии БомбардирBEST.

Напомним, в матче 25 тура против Колоса хавбек Зари получил 8 желтую карточку в сезоне, из-за которой не имел права сыграть с Динамо в следующем поединке. Леднев и так должен был пропускать эту встречу из-за арендной договоренности между клубами, но на 27 тур против Десны стал "чистым".

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