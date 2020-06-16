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"Я був шокований": Лєднєв відповів на звинувачення в умисному обнуленні карток перед матчем з Динамо

18:40 273 Читать на русском
"Я був шокований": Лєднєв відповів на звинувачення в умисному обнуленні карток перед матчем з Динамо
Богдан Лєднєв / Сайт Зорі

Хавбек Зорі Богдан Лєднєв запевнив, що отримав дискваліфікацію перед матчем 26 туру УПЛ проти Динамо абсолютно несвідомо.

54’ Владлен Юрченко
84’ Ловро Цвєк
 
Віталій Буяльський 71’
Карлос Де Пена 75’
Віктор Циганков 90+6’
54’ Владлен Юрченко
71’ Віталій Буяльський
75’ Карлос Де Пена
84’ Ловро Цвєк
90+6’ Віктор Циганков

"Я був здивований цьому, взагалі не знав, що у мене 7 карток є. Коли прийшла ця інформація, я був шокований. Офіційно з федерації мені нічого ще не говорили, просто в інтернеті бачу таку інформацію. Ніхто не акцентував увагу на тому, що у мене 7 карток. Я собі граю і граю, як я можу спеціально спрогнозувати, що до Динамо мені треба підійти без карток? Мені треба умисно в якомусь іншому матчі жовту отримати?

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Тоді можна сказати, що я знав, що так буде, тому ще раніше з Олександрією теж жовту отримав умисно. З Колосом я став перед м'ячем, щоб запобігти контратаці. Мені здається, що це загальноприйняті футбольні правила. Фол – стань перед м'ячем, щоб суперник швидко не розіграв, нічого такого в цьому немає. Неприємна ситуація, сподіваюся, що там розберуться і все буде добре", – підсумував Лєднєв у коментарі БомбардирBEST.

Нагадаємо, в матчі 25 туру проти Колоса хавбек Зорі отримав 8 жовту картку в сезоні, через яку не мав права зіграти з Динамо в наступному поєдинку. Лєднєв і так повинен був пропускати цю зустріч через орендну домовленість між клубами, натомість на 27 тур проти Десни став "чистим".

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Зоря - Динамо Зоря Зоря Богдан Лєднєв Богдан Лєднєв Динамо Динамо
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