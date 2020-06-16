"Я був шокований": Лєднєв відповів на звинувачення в умисному обнуленні карток перед матчем з Динамо

Хавбек Зорі Богдан Лєднєв запевнив, що отримав дискваліфікацію перед матчем 26 туру УПЛ проти Динамо абсолютно несвідомо.

"Я був здивований цьому, взагалі не знав, що у мене 7 карток є. Коли прийшла ця інформація, я був шокований. Офіційно з федерації мені нічого ще не говорили, просто в інтернеті бачу таку інформацію. Ніхто не акцентував увагу на тому, що у мене 7 карток. Я собі граю і граю, як я можу спеціально спрогнозувати, що до Динамо мені треба підійти без карток? Мені треба умисно в якомусь іншому матчі жовту отримати?

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Тоді можна сказати, що я знав, що так буде, тому ще раніше з Олександрією теж жовту отримав умисно. З Колосом я став перед м'ячем, щоб запобігти контратаці. Мені здається, що це загальноприйняті футбольні правила. Фол – стань перед м'ячем, щоб суперник швидко не розіграв, нічого такого в цьому немає. Неприємна ситуація, сподіваюся, що там розберуться і все буде добре", – підсумував Лєднєв у коментарі БомбардирBEST.

Нагадаємо, в матчі 25 туру проти Колоса хавбек Зорі отримав 8 жовту картку в сезоні, через яку не мав права зіграти з Динамо в наступному поєдинку. Лєднєв і так повинен був пропускати цю зустріч через орендну домовленість між клубами, натомість на 27 тур проти Десни став "чистим".

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