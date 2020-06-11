Леднев может быть наказан КДК УАФ – лидера Зари подозревают в умышленном обнулении карточек перед матчем с Динамо

Полузащитник Динамо Богдан Леднев, который на правах аренды выступает за Зарю, рискует пропустить не один поединок в чемпионате Украины.

Желтая карточка, которую полузащитник Зари Богдан Леднев заработал в матче предыдущего тура с Колосом, станет предметом рассмотрения Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ на предмет умышленного обнуления, сообщает издание Sport Arena.

"Провести полуфинал Кубка в 14:00 больше хотело Динамо": Кополовец развеял слухи о принципиальной позиции Миная

22-летний футболист увидел перед собой желтый свет за попытку помешать команде из Ковалевки выполнить штрафной удар. Эта карточка стала для Богдана восьмой в сезоне и не позволит ему провести следующий матч.

Интересно, что в очередном туре Заре предстоит сыграть с Динамо, которому и принадлежит арендованный у киевлян Леднев. К слову, участие полузащитника в матче было маловероятным – по договоренности между клубами он уже пропустил оба матча в этом сезоне против "бело-синих". Да и главный тренер Зари Виктор Скрипник подтвердил, что не рассчитывал на арендованного футболиста.

Если КДК УАФ определит преднамеренность обнуления желтой карточки игроком, то накажет его диквалификацией на еще один матч – поединок 27-го тура против Десны.

Заря – Динамо: прогноз на матч УПЛ