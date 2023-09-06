"Сливочные" после травмы Тибо Куртуа пытались подписать марокканского вратаря. Впрочем, сделку Реал не смог завершить. Буну объяснит, что помешало переходу к мадридцам.

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"Да, у меня было предложение от Реала – я был приоритетом. Кубок Африки осложнил ситуацию, поэтому сделка провалилась", – цитирует голкипера Фабрицио Романо.

Ясин Буну запомнился своей великолепной игрой на чемпионате мира в Катаре, где его команда прошла впервые в истории прошла в полуфинал. Летом марокканец перешел из Севильи в Аль-Хиляль, где будет играть вместе с Неймаром.

Следует заметить, что Кубок Африки в текущем сезоне стартует с 13 января 2024 года.

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